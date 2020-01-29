Глава государства: Мы обязаны помнить зло во имя добра, а добро нуждается в нашей защите!

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Одна из важнейших особенностей цивилизованных стран – сохранение памяти о событиях, которые подтолкнули мир к краю пропасти, приблизили нас к катастрофе. “Мы обязаны помнить зло во имя добра, и наша задача сегодня – не допустить повторения былых войн, холокоста, геноцида и других катастроф, не допустить новых форм рабства, дискриминации и угнетения людей”, – заявил президент в рамках своего выступления в ПАСЕ, добавив, что “на нашей коллективной совести – любое проявление насилия по национальному признаку”.

Игорь Додон напомнил, что “несколько дней назад, 27 января, мы все вместе отметили 75-летие освобождения Красной армией Освенцима”. Президент отметил, что в 2015 году Парламент Республики Молдова принял решение официально объявить 27 января Днём памяти жертв Холокоста – ужасного преступления против человечности. Наша страна на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией. К сожалению, антисемитизм ещё не преодолён полностью, и всем нам следует быть бдительными, добавил он.

В то же время он напомнил, что в этом году 9 Мая мы отмечаем важную историческую дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Республике Молдова пройдут масштабные мероприятия, посвящённые Дню Победы, и это станет ещё одним импульсом к укреплению национального единства, поможет обществу сплотиться, вместе жить, дружить и работать на благо людей, во имя мира и справедливости.

– Очень надеюсь на то, что эту важную дату – 9 Мая – помнят и чествуют и в других странах, прошедших через ту страшную войну, – сказал президент.

Он также отметил, что в этом году исполняется 75 лет Организации Объединённых Наций, которая взяла на себя заботу о сохранении терпимости и мира во всем мире.

– Это нелёгкая задача, но мы знаем, что благодаря ООН многие масштабные войны удалось предотвратить и что за последние десятилетия положения о правах человека заняли прочную позицию в конституциях большинства стран. Пусть эти юбилейные даты служат нам напоминанием о том, что добро нуждается в нашей защите, – подытожил Игорь Додон.