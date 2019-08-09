Глава государства: Хорошие специалисты есть и в Молдове. Необязательно искать их за рубежом

Глава государства: Хорошие специалисты есть и в Молдове. Необязательно искать их за рубежом

Освобождение из-под захвата государственных институтов, которые ещё находятся под контролем прежней власти, выявление и назначение на высокие государственные должности самых компетентных людей остаются важными задачами для правящей коалиции. При этом власть не должна переусердствовать в проведении конкурсов ради самих конкурсов.

Так считает президент Игорь Додон. Глава государства уверен в том, что истинные профессионалы есть и у нас, в Молдове, и им нужно дать возможность проявить себя, а не искать подходящих кандидатов за рубежом.

У нас есть хорошие, неподкупные, честные, профессиональные люди здесь, дома. Мы должны предоставить им возможность проявить себя в интересах нашей страны, – написал он на своей странице в соцсети.

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