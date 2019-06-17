Глава государства хочет законодательно запретить “политический туризм” в парламенте

Глава государства хочет законодательно запретить “политический туризм” в парламенте

Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат, уверен Игорь Додон. 

Об этом говорится в сегодняшнем обращении президента.

– Хочу гарантировать представителям всех партий, представленных в парламенте страны: мы не допустим политического туризма и перехода депутатов из одной фракции в другую. Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат. Мы добьёмся, чтобы эта норма была закреплена в законодательстве, – отметил глава государства. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md