Глава государства хочет законодательно запретить “политический туризм” в парламенте

Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат, уверен Игорь Додон.

Об этом говорится в сегодняшнем обращении президента.

– Хочу гарантировать представителям всех партий, представленных в парламенте страны: мы не допустим политического туризма и перехода депутатов из одной фракции в другую. Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат. Мы добьёмся, чтобы эта норма была закреплена в законодательстве, – отметил глава государства.