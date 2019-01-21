Глава государства – гражданам: На выборах у нас есть реальная возможность сменить власть и восстановить социальную справедливость!

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Набирающая силу избирательная кампания по выборам депутатов Парламента Республики Молдова имеет особую важность для возвращения нашей страны на путь устойчивого и безопасного развития и огромное значение для восстановления легитимности высшей законодательной власти в Республике Молдова, которая была практически утеряна в последние годы. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках специального обращения к гражданам Республики Молдова.

Глава государства отметил, что прошедшее десятилетие можно считать потерянным как для развития парламентской демократии, так и для экономических и политических реформ, в которых нуждается молдавское общество и страна. За эти годы мы увидели многое из того, что, как нам казалось, уже не должно иметь место в 21 веке: бесконечный политический кризис, скандалы, кадровая чехарда, бардак в сфере государственного управления, всеобщая политическая ангажированность. Главными проблемами стали коррупция, беззаконие, доминирование интересов олигархических групп над государственными интересами, сказал он.

– Надо признать, что нам – и простым молдавским гражданам, и многим политическим деятелям – не всегда удавалось давать достойный отпор тем, которые пришли к власти на волне погромов 7 апреля 2009 года. Мы оказались в плену иллюзий, что политики, которые называли себя проевропейскими, придя к власти, будут на практике следовать высоким европейским стандартам. Это оказалось совсем не так. С первого же дня представители так называемого Альянса за европейскую интеграцию стали нарушать Конституцию, законы и заниматься политическим рейдерством. Они полностью скомпрометировали выражение «европейские принципы и ценности». Теперь же есть реальная возможность сменить этих политиков и восстановить социальную справедливость, на парламентских выборах, 24 февраля, – подчеркнул президент.

Игорь Додон уверен: перемены к лучшему возможны, а для этого мы должны выйти все на выборы 24 февраля и проголосовать мудро и в то же время смело, не боясь никого и ничего, во имя нашей общей Родины – Республики Молдова.

– Призываю граждан верить в силу своего волеизьявления. На этих парламентских выборах мы вместе можем осуществить смену власти в стране, а вместе с этим, вытащить Молдову из политической трясины, избавить людей от страха и от безнадежности, – добавил он.

Напомним, сегодня глава государства объявил о том, что он не станет участвовать в предстоящих парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты, но окажет всецелую поддержку на них ПСРМ. Президент считает, что это единственная партия, которая способна самостоятельно сменить власть в стране и править грамотно и ответственно в Республике Молдова