Глава государства: Единственная стратегия, которая нам нужна – это стратегия сбережения народа

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У нас талантливый, трудолюбивый народ, ничем не уступающий другим народам, что неоднократно доказывали наши соотечественники в самых разных концах света. Об этом в своем послании к гражданам отметил президент страны Игорь Додон, который подчеркнул, что стратегия сбережения народа должна стать главной для новой власти в стране.

– Я неоднократно говорил: у нас маленькая страна, у нас нет природных ресурсов. Наш единственный потенциал – люди, живущие в этой стране. У нас талантливый, трудолюбивый народ, ничем не уступающий другим народам, что неоднократно доказывали наши соотечественники в самых разных концах света. Единственная стратегия, которая нам нужна – это стратегия сбережения народа. Сбережение каждой семьи. Сбережение каждого семейного очага. И использование всего опыта, накопленного будущими поколениями, для преображения Молдовы, – отметил он.