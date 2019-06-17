Глава государства: Единственная стратегия, которая нам нужна – это стратегия сбережения народа

Глава государства: Единственная стратегия, которая нам нужна – это стратегия сбережения народа

У нас талантливый, трудолюбивый народ, ничем не уступающий другим народам, что неоднократно доказывали наши соотечественники в самых разных концах света. Об этом в своем послании к гражданам отметил президент страны Игорь Додон, который подчеркнул, что стратегия сбережения народа должна стать главной для новой власти в стране. 

– Я неоднократно говорил: у нас маленькая страна, у нас нет природных ресурсов. Наш единственный потенциал – люди, живущие в этой стране. У нас талантливый, трудолюбивый народ, ничем не уступающий другим народам, что неоднократно доказывали наши соотечественники в самых разных концах света. Единственная стратегия, которая нам нужна – это стратегия сбережения народа. Сбережение каждой семьи. Сбережение каждого семейного очага. И использование всего опыта, накопленного будущими поколениями, для преображения Молдовы, – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md