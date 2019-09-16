Глава государства – депутатам из оппозиции: Призываю вас активно участвовать в восстановлении страны

Глава государства – депутатам из оппозиции: Призываю вас активно участвовать в восстановлении страны

В рамках выступления в парламенте глава государства обратился и к депутатам из оппозиции. Игорь Додон отметил, что знает многих из них и их качества, и считает, что они могли бы конструктивно поддержать процесс перезапуска государства. 

Президент выразил уверенность в том, что и многие депутаты ДПМ теперь чувствуют себя свободными, и призвал их воспользоваться этим, чтобы работать для людей и поддержать в парламенте проекты, разработанные в интересах граждан.

– Приглашаю вас активно участвовать в восстановлении страны. Быть может, вы испытываете негативные эмоции по отношению ко мне, к моим коллегам по ПСРМ или к блоку “АКУМ”, но время покажет, что из того, что мы сделали, было хорошо, в том числе для вас. Возможно, для того вам нужно быть искренними с самими собой, смотреть на реальность такой, какая она есть, а не такой, какой она была навязана вам, сменить жертвенность на конструктивный подход, в том числе с эффективной критикой, когда власть ошибается. Как президент я оценю этот подход и буду учитывать его всякий раз, когда он будет приводить к улучшению ситуации, – сказал Додон. 

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