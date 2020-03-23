Глава государства: Будем массово переходить на онлайн обучение (ВИДЕО)

Глава государства: Будем массово переходить на онлайн обучение (ВИДЕО)

Образовательный процесс в Молдове остается приостановленным. В сложившейся ситуации наша страна массово переходит на онлайн обучение. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

– Порядка 30-35% учителей уже получили необходимые навыки, и мы будем массово переходить на онлайн обучение. Мы знаем, что некоторые школы в Кишиневе уже полностью перешли на эту систему. На этой неделе попытаемся охватить подавляющее большинство образовательных учреждений РМ, – сказал он. 

Напомним, что ранее Игорь Додон отмечал, что есть высокая вероятность того, что до Пасхи учебные заведения страны будут оставаться закрытыми.

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