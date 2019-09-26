Глава государства: Беспрецедентный внутренний и внешний консенсус должен быть использован для реальных изменений в жизни граждан Молдовы!

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В рамках выступления на Генеральной Ассамблее ООН глава государства затронул и тему изменения политической ситуации в нашей стране. Игорь Додон подчеркнул: с 8 июня 2019 года в Республике Молдова правит парламентская коалиция, сформированная политическими партиями, которые представляют подавляющее большинство населения страны. Это уникальный для Республики Молдова случай, когда две политические силы с диаметрально противоположными доктринами и геополитическими предпочтениями осуществляют совместные действия для управления страной и решения ее насущных проблем, отметил он.

– Важно, однако, и беспрецедентно для нашего региона то, что этот внутренний консенсус подкрепляется общей позицией основных партнеров по развитию Республики Молдова и крупных мировых держав, в том числе Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. Это исключительный случай в международной политике, когда несколько геополитических сил объединились против преступного режима, который захватил целое государство. Такая очень редкая ситуация и конъюнктура внутреннего и внешнего согласия подпитывает нашу надежду на реальное продвижение по пути осуществления крайне необходимых внутренних реформ, таких как реформа правосудия и борьба с коррупцией, и по пути решения приднестровской проблемы, – сказал он.

По словам главы государства, одним из объединяющих элементов нынешней правящей коалиции в Республике Молдова является осознание важности и готовность проводить сбалансированную внешнюю политику со всеми стратегическими партнерами страны. Представители обоих политических формирований парламентского большинства уже установили конструктивный диалог с восточными и западными партнерами, что существенно повысило шансы Молдовы на получение необходимой нам внешней поддержки. Существует общий подход по вопросу о необходимости соблюдения всех политических и экономических соглашений, подписанных Республикой Молдова, включая соглашения об ассоциации с ЕС и о сотрудничестве в рамках СНГ, отметил Игорь Додон.

Президент также подчеркнул, что особое место в нашей повестке дня отведено отношениям Республики Молдова с двумя соседними дружественными странами – Румынией и Украиной. Сталкиваясь с похожими проблемами, мы видим в углублении наших гуманитарных, экономических, политических и социальных отношений огромный потенциал развития на благо граждан, сказал он.

– Но главный вызов, как для новой правящей коалиции, так и для крупных геополитических сил, которые поддержали демократические изменения в Кишиневе, состоит в том, проявим ли мы достаточную политическую зрелость, чтобы пойти дальше освобождения государства из плена отдельных олигархов. Я твердо убежден в том, что этот беспрецедентный внутренний и внешний консенсус может и должен быть использован всеми нами, чтобы достигнуть реальных изменений в качестве жизни граждан, чтобы найти политическое решение для приднестровского урегулирования, чтобы дать Республике Молдова новый шанс, – подчеркнул Игорь Додон.