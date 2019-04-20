Глава ГИП рассказал, сколько женщин среди молдавских полицейских (ФОТО)

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Профессия полицейского становится всё более привлекательной для представительниц прекрасного пола. Сегодня в рядах молдавской полиции насчитывается 18% женщин. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

Этот показатель увеличился с почти 15% в 2016 году до 18% в прошлом году. По словам главы ГИП, женщины участвуют во всех сферах деятельности полиции. Александр Пынзарь уточнил, что следование принципам гендерного равенства – это один из приоритетов в правоохранительных органах страны.