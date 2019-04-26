Глава ГИП ещё раз напомнил о безопасности на дорогах в период пасхальных праздников

Глава ГИП ещё раз напомнил о безопасности на дорогах в период пасхальных праздников

Глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь на своей странице в социальной сети напомнил молдавским водителям, как нужно себя вести, а также какие правила соблюдать на дорогах в период пасхальных праздников.

По словам Александа Пынзаря, дорожная полиция заботится о том, чтобы каждый участник движения добрался до пункта назначения в безопасности. В связи с этим ГИП рекомендует:

  • Не садиться за руль в нетрезвом состоянии;
  • Не превышать скорость;
  • Не спешить и не совершать опасных манёвров;
  • Обязательно пользоваться ремнём безопасности.

 

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