Глава ГИП ещё раз напомнил о безопасности на дорогах в период пасхальных праздников

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Глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь на своей странице в социальной сети напомнил молдавским водителям, как нужно себя вести, а также какие правила соблюдать на дорогах в период пасхальных праздников.

По словам Александа Пынзаря, дорожная полиция заботится о том, чтобы каждый участник движения добрался до пункта назначения в безопасности. В связи с этим ГИП рекомендует:

Не садиться за руль в нетрезвом состоянии;

Не превышать скорость;

Не спешить и не совершать опасных манёвров;

Обязательно пользоваться ремнём безопасности.