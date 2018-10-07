Глава ГИЧС: Причиной взрыва, возможно, стал газовый баллон, найденный на 16 этаже

Глава Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу сообщил на экстренном заседании правительства, что пожарные нашли на 16 этаже жилого здания, где вчера произошёл взрыв, газовый баллон, вентиль которого был открыт. Он, возможно, стал причиной взрыва.

По данным начальника ГИЧС, газовый баллон с открытым вентилем является предварительной причиной мощного взрыва, который произошёл вчера поздним вечером на Московском проспекте сектора Рышкановка, пишет unimedia.md.

– На данный момент пока неизвестно, на каком именно этаже произошёл взрыв. Газовый баллон был найден на 16 этаже, а его вентиль был открыт, – сообщил Харабаджиу.

Он также отметил, что 20 эвакуированных из дома жильцов были размещены в спортивном зале больницы «Святая Троица». Число раненных в результате ЧП увеличилось до 10. По словам Харабаджиу, были повреждены квартиры с 13 по 18 этаж, а с 14 по 16 этаж в помещениях были разрушены потолки, пишет tv8.md.

– На месте происшествия были найдены трупы женщины и ребёнка. В больнице скончался мужчина. Десять человек, включая пожарного, были госпитализированы. Состояние пожарного на данный момент стабильное, его жизнь находится вне опасности, – отметил глава ГИЧС.

В результате заседания экстренной комиссии было решено:

обеспечить безопасность пожарным, которые работают в зоне взрыва;

предоставить пострадавшим место жилья;

провести экспертизу здания, чтобы определить годно ли оно к дальнейшей эксплуатации.

Михаил Харабаджиу также отметил, что ответственные органы выяснят, когда последний раз в здании проводилась проверка.