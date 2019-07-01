Глава Генштаба нацармии отправлен в отставку: на его должность назначен новый руководитель

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Глава Генштаба национальной армии Игорь Кутие был освобождён от должности. Такое решение было принято сегодня, 1 июля, в ходе заседания правительства.

Игорь Кутие был назначен на должность главы Генштаба нацармии указом, подписанным Николаем Тимофти, в 2016 году. Кроме этого, на заседании правительства члены кабинета министров предложили назначить на пост главы Генштаба армии Молдовы командующего армии Игоря Горгана.

Президент Игорь Додон утвердил Горгана в новой должности. Стоит отметить, что в период с 2013 по 2016 Горган уже возглавлял Генштаб национальной армии. Горган учился в высшей военной школе в Новосибирске, в Международном независимом университете Молдовы, а также в колледже сухопутных войск в Канзасе, США.