Глава Генинспектората полиции выступил с обращением к молдавским водителям

В соцсетях появились комментарии главы Гениспектората полиции Александра Пынзаря по поводу аварии, произошедшей близ села Тартаулул де Салчие. По его словам, слишком опасно садиться за руль, если вы чувствуете сильную усталость. Достаточно замешкаться всего на долю секунды, чтобы потерять контроль над управлением машиной.

В случае усталости за рулём чиновник посоветовал водителям прерываться на небольшие перерывы, выходить из машины, прогуливаться, глубоко дышать, пить холодную воду или горячий чай, слушая радио с ритмичной музыкой.

Стоит отметить, что за этот год произошло 57 дорожно-транспортных происшествий по причине того, что водители засыпали за рулём. В результате погибли 3 человека, а 17 получили ранения. Полицейский призвал всех водителей быть бдительными во время движения.

Напоминаем, что накануне вечером автомобиль марки Mitsubishi столкнулся с автомобилем марки Nissan на участке трассы R32 между Кагулом и Тараклией. В результате столкновения несколько человек, включая мать с двумя детьми, попали в больницу.