Глава “Exdrupo” подал в отставку

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Начальник муниципального предприятия “Exdrupo” Адриан Болдуреску подал в отставку. Информацию для портала realitatea.md подтвердил пресс-секретарь примэрии Кишинева Василе Кирилеску.

По его словам, Болдуреску подал в отставку по собственной инициативе. Причины этого решения остаются неизвестными. До проведения нового конкурса на замещение ставшей вакантной должности, временно исполнять обязанности главы предприятия будет сотрудник Управления транспорта Марчел Застынчану.

Болдуреску стал главой “Exdrupo” в январе прошлого года. До того времени он был начальником Управления транспорта.