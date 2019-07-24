Глава Европарламента поддерживает продвигаемую Игорем Додоном идею взвешенной внешней политики

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На встрече с председателем молдавского парламента Зинаидой Гречаный глава Европарламента Давид-Мария Сассоли заявил, что Молдове “необходимы хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком”. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа РМ.

Таким образом, продвигаемая Игорем Додоном идея взвешенной внешней политики для Молдовы нашла поддержку в стенах Европейского парламента. Напомним, что на протяжении более чем двух лет глава молдавского государства выступает за то, чтобы наша страна строила отношения со всеми государствами как на Западе, так и на Востоке, в своих интересах и в интересах граждан РМ.