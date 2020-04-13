Глава АО «Молдовагаз» подтверждает слова президента: цена голубого топлива существенно снизится

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Глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан подтверждает, что к концу текущего года цена на поставляемый в Молдову природный газ существенно снизится. Об этом не так давно сообщил президент Игорь Додон.

В частности, на своей странице в соцсети Чебан отметил, что в структуре конечного тарифа доля закупочной цены природного газа составляет 71%. Оставшиеся расходы приходятся на транспортировку, распределение и поставку природного газа.

– Формула цены в контракте с «Газпромом» предполагает ее дальнейшее и ощутимое снижение в третьем и четвертом квартале 2020 года на поставляемый в Молдову природный газ, – подчеркнул он.

Напомним, что ранее, в рамках выпуска «Президент отвечает» глава государства заявил, что к концу года стоимость поставляемого в нашу страну газа существенно снизится, и что есть предпосылки для того, чтобы он подешевел и внутри Молдовы.

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