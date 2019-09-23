Глас народа: подавляющее большинство молдаван считают, что отношения с Россией после выборов улучшились

Глас народа: подавляющее большинство молдаван считают, что отношения с Россией после выборов улучшились

66,7% граждан нашей страны считают, что после парламентских выборов этого года отношения Молдовы и России улучшились. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ. 

Лишь 8,5% опрошенных полагают, что отношения между Молдовой и Россией ухудшились после 24 февраля 2019 года. В то же время большинство граждан РМ считают, что прошедшие выборы и сложившаяся после них ситуация благотворно повлияли и на отношения Молдовы и ЕС.

Опрос проводился с 11 по 20 сентября. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.

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