Глас народа: подавляющее большинство молдаван считают, что отношения с Россией после выборов улучшились

0

66,7% граждан нашей страны считают, что после парламентских выборов этого года отношения Молдовы и России улучшились. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Лишь 8,5% опрошенных полагают, что отношения между Молдовой и Россией ухудшились после 24 февраля 2019 года. В то же время большинство граждан РМ считают, что прошедшие выборы и сложившаяся после них ситуация благотворно повлияли и на отношения Молдовы и ЕС.

Опрос проводился с 11 по 20 сентября. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.