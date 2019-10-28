Глас народа: Кишиневу нужен хозяйственник! (ВИДЕО)

Кишинёву нужен настоящий хозяйственник! Только такой примар сможет вернуть столице былое величие, красоту и комфорт, которыми она славилась. Таково самое искреннее желание кишиневцев, уставших от грязи, невыносимого запаха, разрушенных подземных переходов и дорог. Все, как один, говорят: «Довольно! Невозможно дальше соглашаться с таким положением дел! Всё – в наших руках, нужно только выйти на выборы и самим решить, каким будет он, Кишинёв завтрашнего дня».

– Чтобы был человек, который за людей, за народ, работящий – как у нас, молдаван, говорится, хороший хозяин во дворе.

– Несомненно, 100% люди должны выйти на выборы. Всё зависит от нас, от народа, только от нас. Если мы голосуем, значит, мы хотим, чтобы наша страна была в первых рядах.

– Примар должен понимать, что Молдова – его страна, и должен быть хорошим хозяйственником. Не должен думать только о собственной выгоде, а и о нас тоже.

– Ни тротуаров, ни порядка нет. Посмотрите сами, невозможно ходить по тротуарам, можно ногу сломать. Конечно же, нужен хозяйственник, в первую очередь, он должен обладать именно этим качеством. С тех пор, как мы свободный народ, в каждом селе всегда примаром выбирался хозяйственник.

– Должен быть справедливым и неподкупным. Заботиться о народе, а не о своих карманах. В первую очередь, нужно хотя бы почистить город. Чтобы не стыдно было, что это столица Молдовы, а так – такой грязный город. Все эти переходы нужно отремонтировать, мы не можем перейти дорогу, боимся. Туда даже заходить страшно. Неправильно не идти на выборы. Молодежь – это же наше будущее, а мы уже старики, но мы идём. Но молодежь игнорирует. Что они ждут тогда? Хотят за границу уехать?

– Почаще заниматься именно населением. Сосредоточиться именно в этом направлении, а не личными делами своими заниматься, карманы наполнять. Всем надо идти на выборы, ведь надо страну поднимать и свой город уважать, свою столицу.

– Строят дома, а какую-нибудь другую инфраструктуру, школы, например, или детские сады, площадки спортивные – до этого дело не доходит. Поэтому хотелось бы, чтобы этому внимание уделяли. На выборы нужно идти, потому что нашими голосами некоторые могут и воспользоваться. Нравится тебе – не нравится, но на выборы нужно сходить.

– Думаю, мэр должен быть понимающим, чтобы он не просто так относился к народу, а с душой. Он должен быть лидером во всем, получается, не просто руководить, а идти вместе с людьми, которых сам ведёт. В городе очень грязно. Не очень ухоженно – это первая проблема. Слишком много проблем, не перечислить.

– Примар должен быть хозяйственником. Он должен знать нужды города, нужды жителей города. В городе творится ужас, и молодежь обязана голосовать. Если мы все будет думать, мол, кто-то другой, но не я… Кто-то уезжает, но я не уезжаю, здесь мои предки родились, я не собираюсь уезжать. Надо что-то делать с нашей родиной, ну что это такое?!

– Все должны выходить на выборы. Это очень важно.

– Конечно же, каждый должен прийти на участок и сделать свой выбор. Если мы не выйдем на голосование, значит, нам безразлична судьба нашей страны.