Гинеколога из Бельц приговорили к лишению свободы за смерть пациентки после родов и за родившегося мёртвым ребёнка

Гинеколога из Бельц приговорили к лишению свободы за смерть пациентки после родов и за родившегося мёртвым ребёнка

Двойной приговор был вынесен врачу-гинекологу из Бельц, допустившему две фатальные врачебные ошибки, которые привели к смерти пациентки и ребёнка.

Первый случай был связан с женщиной, которая была слишком рано выписана после родов. Спустя несколько дней она скончалась в результате септического шока. А во втором случае речь идёт о совершенно здоровом плоде, который скончался при родах из-за асфиксии, пишет sanatateinfo.md.

Случаи были объединены в одно дело, а семьи погибших потребовали от врача признать свою вину. Судебный процесс, во время которого всплывали разные «сюрпризы», длился долго, при этом каждый раз выносились противоречивые решения. В итоге врач не смог доказать, что эти две смерти никак не связаны с качеством его работы.

Таким образом, Высшая судебная палата приговорила врача к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении открытого типа с лишением права заниматься определённой деятельностью (медициной) на 4 года. Кроме этого, гинеколог выплатил семьям погибших моральный ущерб по 100 000 леев каждой.

Стоит отметить, что врач-гинеколог работал в Перинатальном центре Бельц с 1999 года.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md