Гинеколога из Бельц приговорили к лишению свободы за смерть пациентки после родов и за родившегося мёртвым ребёнка

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Двойной приговор был вынесен врачу-гинекологу из Бельц, допустившему две фатальные врачебные ошибки, которые привели к смерти пациентки и ребёнка.

Первый случай был связан с женщиной, которая была слишком рано выписана после родов. Спустя несколько дней она скончалась в результате септического шока. А во втором случае речь идёт о совершенно здоровом плоде, который скончался при родах из-за асфиксии, пишет sanatateinfo.md.

Случаи были объединены в одно дело, а семьи погибших потребовали от врача признать свою вину. Судебный процесс, во время которого всплывали разные «сюрпризы», длился долго, при этом каждый раз выносились противоречивые решения. В итоге врач не смог доказать, что эти две смерти никак не связаны с качеством его работы.

Таким образом, Высшая судебная палата приговорила врача к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении открытого типа с лишением права заниматься определённой деятельностью (медициной) на 4 года. Кроме этого, гинеколог выплатил семьям погибших моральный ущерб по 100 000 леев каждой.

Стоит отметить, что врач-гинеколог работал в Перинатальном центре Бельц с 1999 года.