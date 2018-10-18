Гимпу: Санду и Нэстасе хотят румынский язык в Конституции

Либералы обсудили проект о включении европейской интеграции страны, а также о замене молдавского языка на румынский в высшем законе Молдовы с внепарламентскими партией “Действие и солидарность” Майи Санду и партией “Достоинство и правда” Андрея Нэстасе. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил лидер ЛП Михай Гимпу.

– Обе партии разделяют позицию ЛП и ЛДПМ, которая заключается в том, что парламент должен ввести румынский язык в Конституцию как государственный, так же, как европейский вектор. Поэтому мы приготовили новый проект закона, зарегистрированный сегодня в парламенте, который содержит обе поправки в Конституцию, а именно – введение европейского вектора и румынский язык, – рассказал Гимпу, который отметил, что ЛП проголосует за европейский вектор только в том случае, если ДПМ поддержит инициативу либералов.

Напомним, что демократы отказались рассматривать инициативу ЛП, вследствие чего либералы, а также либерал-демократы покинули зал заседаний при рассмотрении проекта о внесении евроинтеграции во втором чтении. Вышли из зала и коммунисты. Социалисты остались в зале, но высказались категорически против инициативы и не голосовали за нее. В итоге демократам не хватило голосов для внесения поправки в Конституцию.