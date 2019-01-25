Гимпу остался “за бортом” избирательного списка либералов

Гимпу остался “за бортом” избирательного списка либералов

Бывшему председателю Либеральной партии Молдовы не нашлось места в списке кандидатов ЛП в парламент страны. Михай Гимпу в него включен не был. 

Либералы представили свой список в ЦИК вчера, 24 января. Его возглавил действующий председатель ЛП Дорин Киртоакэ. Второе место было отдано унионисту, председателю организации “UNIREA-ODIP” Владу Билецки. Всего в список вошли 30 человек.

Стоит отметить, что, помимо Гимпу, в список не были включены Алина Зотя-Дурня и многие другие пока еще действующие депутаты ЛП. Причина остается неизвестной.

Вчера был последний день для подачи документов на регистрацию в предстоящих выборах. Напомним, что они пройдут 24 февраля.

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