Гимпу о своей пенсии в 6 тысяч леев: Такая маленькая, что стыдно даже называть! (ВИДЕО)

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Бывший председатель Либеральной партии “стыдится” пенсии, которую он получает. Об этом он заявил в рамках программы на частном телеканале. Михай Гимпу сначала не хотел называть сумму ежемесячной выплаты, которую он получает, заявив, что она настолько маленькая, что ему даже стыдно.

Позже, однако, выяснилось, что пенсия Гимпу составляет 6 тысяч леев, о чем подавляющее большинство молдавских пенсионеров могут только мечтать, ведь средняя пенсия в стране в 2019 году составляет 1700 леев, и это уже не говоря о минимальной пенсии по возрасту. Порядка 80% молдавских пенсионеров получают пенсию ниже 2000 леев, а у 95% – пенсия ниже, чем у Гимпу, которой он “стыдится”, пишет cotidianul.md.