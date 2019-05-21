Гидрологическое предупреждение: уровень воды в Пруте и Днестре поднимется сразу на нескольких участках

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы выпустил сегодня два предупреждения о повышении уровня воды в реках Прут и Днестр, между населёнными пунктами Унгены, Леова и Кантемир, а также Наславча, Дубоссары и Бендеры соответственно.

Гидрологический центр предупреждает, что в период с 21 по 29 мая на участке реки Прут Унгены-Леова уровень воды поднимется на 1-2 метра, а на участке Леова-Кантемир – на 0,5-1 метр. По словам гидрологов, в низинах вода затопит луга, передаёт moldpres.md. Повышение уровня воды на данном участке связано с решением администрации гидроэлектростанции Костешты-Стынка об увеличении объема разлива воды из водохранилища Костешты-Стынка (р. Прут) до 550 м3/с, считают специалисты.

В то же время предупреждение выпущено и для реки Днестр. Так, в связи с увеличением объема разлива воды из Днестровского водохранилища (р. Днестр) до 700 м3/с, в период с 21 по 31 мая уровень воды на участках Наславча-Дубоссары и Дубоссары-Бендеры поднимется до 1,2 метра. По данным гидрологического Центра, вода пройдет в пределах малого русла.

Стоит отметить, что с начала мая было выпущено уже пять гидрологических предупреждений. Четыре – о повышении уровня воды в реке Прут и одно – о повышении уровня воды в реке Днестр.