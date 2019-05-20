Гидрологи: Уровень воды в реке Прут поднимется на участке Костешты-Унгены примерно на два метра

Гидрологи: Уровень воды в реке Прут поднимется на участке Костешты-Унгены примерно на два метра

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы распространил предупреждение о повышении уровня воды в реке Прут, между населенными пунктами Костешты и Унгены.

Гидрологический центр предупреждает, что с 20 по 24 мая на участке Костешты-Унгены уровень воды в реке Прут вырастет на 1,7 – 2,7 метра. По словам гидрологов, в низинах вода зальет луга, передаёт moldpres.md.

Повышение уровня воды на данном участке связано с решением администрации гидроэлектростанции Костешты-Стынка об увеличении объема разлива воды из водохранилища Костешты-Стынка (р. Прут) до 550 м3/с, считают специалисты.

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