Гидрологи сообщают о формировании льда на водоёмах Молдовы

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы выпустил сегодня предупреждение об опасности, которую представляют ледяные образования на водоёмах Молдовы после похолодания.

Как отметили гидрологи, в результате похолодания 5-8 декабря на небольших реках, водотоках и водоемах страны появятся первые ледяные образования. Лед будет тонким, выход на него представляет опасность, передаёт moldpres.md.

В связи с этим спасатели предупреждают население, особенно рыбаков-любителей, не выходить на зимнюю рыбалку. Также родители должны быть бдительными и запрещать детям играть у водоёмов.

В следующие несколько дней метеорологи прогнозируют среднюю температуру по стране до минус 3 градусов мороза ночью и до плюс 7-9 градусов днем.