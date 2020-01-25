Гидрологи продлили предупреждение об опасности тонкого льда

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 31 января предупреждение об опасности, которую представляют ледовые образования на поверхности водных бассейнов страны.

По мнению специалистов, на некоторых участках малых рек будут сохраняться ледяные образования вдоль берегов. Лёд будет тонким, выходить на него опасно, передаёт moldpres.md.

Предупреждаем родителей, у которых есть маленькие дети, а также любителей зимней рыбалки. Будьте предельно осторожными, – напомнили специалисты Гидрологического центра.