Гидрологи продлили действие “желтого” кода метеоопасности

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 28 января действие «желтого» кода в связи с ледовыми явлениями. По данным гидрологов, на отдельных участках рек и водоемов республики сохранится непрочный ледяной покров, выходить на который опасно.

ГГС предупреждает рыбаков быть осторожными, а родителей несовершеннолетних призывает следить за своими детьми. Во время действия гидрологического предупреждения рекомендуется избегать любых выходов на поверхность водных бассейнов, пишет moldpres.md.

В данном контексте, спасатели просят население учитывать предупреждения синоптиков, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – обращаться в службу 112.