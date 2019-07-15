Гидрологи предупреждают о возможных подтоплениях

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Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы выступил с предупреждением о возможных локальных подтоплениях. Оно будет действовать в течение сегодняшнего дня, 15 июля.

Как сообщают гидрологи, в связи с предупреждением метеорологического центра по прогнозированию осадков о сильных ливнях (15-45 литров на квадратный метр), возможно возникновение склоновых стоков, что может привести к локальным подтоплениям.

В этой связи гидрологи предупреждают местные власти, а также экономических агентов, в ведении которых находятся водохранилища, о необходимости проверить статус плотин, мостов и водоотводов и привести их в порядок, где это необходимо, а также укрепить дамбы.