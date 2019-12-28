Гидрологи предупреждают о формировании льда на водоёмах

Гидрологи предупреждают о формировании льда на водоёмах

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы выпустил вчера предупреждение об опасности, которую представляют ледяные образования на водоёмах страны.

Как отметили специалисты, из-за похолодания, ожидаемого 29 декабря-2 января, на небольших реках и других водоёмах страны появятся первые ледяные образования, передаёт moldpres.md. Лёд будет тонким, и выход на него представляет опасность.

В данной связи спасатели рекомендуют гражданам, особенно рыбакам-любителям, не выходить на зимнюю рыбалку. Также родители должны быть бдительными и запрещать детям играть у водоёмов.

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