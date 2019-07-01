ГИЧС выступил с рекомендациями для населения в условиях аномальной жары

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Спасатели выступили с рекомендациями для граждан в условиях жаркой погоды. Предупреждения для населения связаны с “жёлтым кодом“, объявленным синоптиками по всей стране.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, 1-2 июля максимальная температура воздуха достигнет + 33- + 35 °C. В этих условиях возрастает риск пожаров, в связи с чем спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности и не поджигать бытовые отходы. Кроме того, специалисты просят граждан не разводить огонь в зонах отдыха в лесу.

В то же время спасатели рекомендуют быть максимально внимательными во время купания. Граждан просят плавать только в водоёмах, оборудованных спасательными станциями, и избегать употребления алкогольных напитков. Специалисты напоминают родителям о необходимости контролировать детей и не разрешать им купаться самим.

В жаркие часы настоятельно рекомендуется потреблять как можно больше воды и защищать себя от воздействия прямых солнечных лучей. В случае необходимости граждане должны незамедлительно обращаться в службу экстренной помощи 112.