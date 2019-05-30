ГИЧС: в результате сильных дождей пострадали хозяйства в Шолданештском районе (ФОТО)

ГИЧС: в результате сильных дождей пострадали хозяйства в Шолданештском районе (ФОТО)

Согласно оперативной информации, ГИЧС, из-за проливных дождей, прошедших по всей стране, в Шолданештском районе пострадало несколько частных домовладений.

По предварительным данным, в Шолданештах дождь затопил подвалы и сады 12 частных домовладений. Сегодня спасатели проводили на местах работы по откачиванию воды и очистке подвалов. Осадки также повредили около 60 листов шифера на крыше школы в селе Пояна, а в селе Шипка сильно пострадал целый дом.

В пострадавших населённых пунктах работают комиссии, которым предстоит оценить нанесённый стихией ущерб.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md