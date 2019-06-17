ГИЧС: Три человека утонули в водоёмах страны за последние сутки

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа в водоёмах страны утонули три человека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый случай произошёл вчера утром в Днестре, вблизи города Вадул-луй-Водэ. Там 53-летний мужчина решил искупаться, но из воды ему не удалось выйти. Спустя некоторое время ему на помощь пришли спасатели, но вытащили они бездыханное тело мужчины.

Второй трагический случай произошёл вчера в Сынжере. Там из воды не удалось выйти 27-летнему мужчине. Согласно представленным данным, он утонул в озере, расположенном вблизи населённого пункта.

Третий инцидент произошёл в селе Пухой. Там 48-летний мужчина утонул после того, как отправился купаться в обеденные часы. Спасателям не удалось спасти мужчину. Все обстоятельства трагедии выясняются.

В связи с этим ГИЧС настоятельно рекомендует жителям страны не купаться в неавторизованных и необустроенных для этого местах. Кроме этого, спасатели призывают население соблюдать правила поведения на воде и не употреблять алкогольные напитки перед и во время купания. По данным ГИЧС, с начала 2019 года 26 человек, среди которых 5 несовершеннолетних, утонули в водоёмах страны.