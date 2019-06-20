ГИЧС рассказал, как проходят работы у рухнувшего в Атаках дома (ФОТО, ВИДЕО)

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Вокруг полуразрушенного жилого дома в городе Атаки пожарные и спасатели проводят работы по разблокировке пристроек, на которые упали стройматериалы в результате обрушения 9 этажей.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, более 45 спасателей и пожарных, а также 12 единиц спецтехники проводят операцию по эвакуации материальных ценностей из гаражей, прилегающих к подъезду. Кроме этого, спасатели предпринимают меры по очистке зоны для дальнейшего сноса здания.

Аварийная зона строго охраняется правоохранителями. По данным ГИЧС, компетентным органам предстоит оценить состояние остальных зданий в Атаках в целях предотвращения подобных ситуаций.

Действия по разблокировке и возвращению материальных ценностей будут предприняты в соответствии с решениями, принятыми сотрудниками кризисных служб.