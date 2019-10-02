ГИЧС проводит кампанию по предотвращению отравлений углекислым газом при производстве вина (ФОТО)

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В ГИЧС инициировали кампанию по предотвращению случаев отравления углекислым газом, который выделяется в процессе брожения вина. Спасатели обходят домохозяйства граждан, которые производят домашнее вино, и беседуют с ними, рассказывая о рисках, которым они подвергают себя.

Спасатели предупреждают местных жителей о мерах, которые необходимо принять для предотвращения трагедий. В этом контексте ГИЧС призывает граждан быть осторожными и обеспечивать хорошую вентиляцию помещений, в которых готовится вино.

В ГИЧС рекомендуют по возможности держать ёмкости в открытом месте. Перед входом в помещение следует проверить содержание кислорода в воздухе при помощи зажжённой свечи: если она гаснет, это означает, что концентрация кислорода низкая, и существует опасность для здоровья и жизни. В таких ситуациях необходимо немедленно покинуть помещение и проветрить его. При признаках отравления следует немедленно вызвать экстренные службы для получения квалифицированной помощи.

По данным ГИЧС, в этом году в результате отравления углекислым газом пострадали 3 человека, двое из которых погибли.