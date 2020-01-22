Противопожарные рейды в жилом секторе продолжаются (ФОТО)

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Накануне сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками ГИП обучили более 2 715 человек правилам пожарной безопасности. Мероприятия проводились в районах Ниспорены и Унгены в рамках кампании по предотвращению пожаров в жилищном секторе, проводимой ГИЧС по всей стране.

32 группы специалистов посетили более 1 193 семей из 81 населённого пункта страны. В мероприятиях участвовали 130 спасателей и 30 единиц спецтехники.

Спасатели и сотрудники полиции проинструктировали граждан и рассказали о правилах противопожарной защиты. Особое внимание было уделено пожилым людям и инвалидам, многодетным семьям, а также несовершеннолетним. В некоторых домах были установлены детекторы дыма. Кроме того, спасатели раздали информационные листовки и напомнили гражданам о необходимости быть предельно осторожными при использовании печей, дымоходов, а также электрических установок и приборов.