ГИЧС продолжает проводить кампанию по предотвращению пожаров

0

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями Генерального инспектората полиции и местных органов власти провели кампанию, направленную на предотвращение пожаров, в жилых домах на севере страны. Совместные мероприятия прошли в 113 населённых пунктах Фалештского, Сынжерейского, Рышканского и Глодянского районов.

По данным пресс-службы ГИЧС, в рамках кампании было сформировано 39 смешанных групп, которые побывали в 1 500 частных домохозяйствах. Особое внимание было уделено многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и пожилым людям. Кроме этого, спасатели, полицейские и представители местных органов власти провели инструктаж по пожарной безопасности, в котором приняли участие более 4 000 человек. Особое внимание было уделено безопасности несовершеннолетних.

По данным ГИЧС, с начала текущего года в рамках кампании по предотвращению пожаров инструктаж прошли более 60 000 человек из 928 населённых пунктов страны.