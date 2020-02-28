ГИЧС продолжает кампанию “Защищённый дом – спасённая жизнь” (ФОТО)

ГИЧС продолжает кампанию “Защищённый дом – спасённая жизнь” (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС продолжают объезжать населённые пункты страны с кампанией “Защищённый дом – спасённая жизнь”. Спасатели устанавливают детекторы дыма в жилых домах для предотвращения пожаров.

За последние дни пожарные и спасатели установили детекторы в десяти населённых пунктах в Гагаузии и районах Дрокия, Леова, Фалешты, а также обучили 184 человека правилам пожарной безопасности.

В ближайшие дни пожарные посетят сёла Хэснэшений Марь и Доминтень из Дрокиевского района, Крива в Бричанском районе, а также несколько сёл в Кагульском районе и Гагаузии.

По данным ГИЧС, с момента запуска кампании по стране было установлено 1 302 детектора дыма в 1 156 домохозяйствах в более чем 100 населённых пунктах страны.

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