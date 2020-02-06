ГИЧС: почти 40 населённых пунктов оказались обесточенными из-за непогоды (ВИДЕО)

ГИЧС: почти 40 населённых пунктов оказались обесточенными из-за непогоды (ВИДЕО)

39 населённых пунктов Ниспоренского, Новоаненского, Кагульского, Кантемирского, Тараклийского, Чимишлийского, Леовского районов и Гагаузии остались без света из-за сильного ветра. Поставщики электроэнергии предпринимают все меры для восстановления электроснабжения.

По данным ГИЧС, в течение последних суток из-за порывов ветра помощь спасателей потребовалась в трёх случаях. Так, вчера два дерева упали на дорогу в Криулянском и Кагульском районах, пишет moldpres.md. Также сотрудники ГИЧС убрали дерево, упавшее на крышу дома в селе Пэскэуць Рышканского района. А в селе Тудора района Штефан-Водэ помощь спасателей потребовалась при эвакуации грузовика, который сошёл с трассы.

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