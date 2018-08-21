ГИЧС объявил о катастрофических убытках после града и дождей в Молдове

В результате града и ливневых дождей, прошедших с 18 по 20 августа, в ряде населённых пунктов Молдовы была смыта дорога и побит урожай.

Так, согласно сообщению пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, были разрушены участки местных дорог Кантемирского района. В селе Кания разрушенными оказались 5,2 км дорожного покрова, а в селе Кырпешть – 0,3 км.

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий пострадали несколько сельхозугодий и частных домовладений. Так, в гагаузском селе Конгазчикул де Жос проливные дожди уничтожили 7 га урожая овощей, а в городе Вулкэнешты – 23 га виноградников. Кроме этого, на севере страны в селе Кишкэрень Сынжерейского района осадки уничтожили 1,2 га виноградников, а порывистый ветер сорвал с крыш трёх домов 20 листов шифера и 48 м² металлической черепицы.

В ближайшее время территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценят зарегистрированный ущерб.