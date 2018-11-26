ГИЧС напоминает о правилах безопасности в плохую погоду

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) предупреждает граждан о неблагоприятных метеорологических условиях, ожидаемых с обеда 26 ноября до утра 27 ноября.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, с 26 по 27 ноября в стране ожидается дождь, снег, а также местами гололедица. Вечером 26 ноября и ночью 27 ноября прогнозируются обильные осадки (снежный покров в районе 10-15 см).

ГИЧС рекомендует водителям быть крайне осторожными на дорогах и иметь в багажнике автомобиля запасы песка, лопату и цепи. Водителям настоятельно рекомендуется перейти на зимние шины.

Кроме того, гражданам следует соблюдать правила пожарной безопасности в холодное время года. Особое внимание следует уделить правильному использованию источников тепла. Сотрудники ГИЧС убедительно просят не использовать легковоспламеняющиеся горючие жидкости в быту.