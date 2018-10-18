ГИЧС наградил почётными дипломами добровольцев, оказавших помощь жертвам взрыва на Рышкановке (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 18 октября, в здании Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям почётными дипломами были награждены 34 добровольца, которые оказали помощь жертвам, пострадавшим от взрыва в доме №11/5 на Московском проспекте.

По данным пресс-службы ведомства, руководство ГИЧС в лице генерал-майора Михаила Харабаджиу вместе с заместителем директора Национального центра скорой медицинской помощи Александром Гидиримски вручили почётные дипломы гражданским лицам, которые оказали помощь пострадавшим. Глава ГИЧС отметил огромный вклад добровольцев в процесс ликвидации последствий трагедии и поблагодарил их за усилия, направленные на поддержку жертв взрыва. Более того, добровольцев поблагодарили за оказанную помощь и со стороны Министерства здравоохранения.

Напомним, что более 100 сотрудников ГИЧС и 16 единиц специализированной техники участвовали в ликвидации последствий взрыва на Московском проспекте. В течение пяти дней, вместе с сотрудниками МВД работали и добровольцы, которые предлагали необходимые вещи и продукты питания пострадавшим.