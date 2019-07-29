ГИЧС: мероприятия по предотвращению случаев утопления продолжаются (ФОТО)

ГИЧС: мероприятия по предотвращению случаев утопления продолжаются (ФОТО)

Кампания по предотвращению случаев утопления, проводимая Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям, продолжается во всех регионах страны. Последние учения проходили в Бельцах, а также в Голерканах Дубоссарского района.

Спасатели обучили необходимым навыкам более 200 человек. Сотрудники ГИЧС рассказали о способах предотвращения несчастных случаев в водных бассейнах страны детям из летней школы в Голерканах, расположенной у реки Днестр и раздали информационные листовки.

В то же время специалисты ГИЧС проверили озёра в Бельцах и рассказали отдыхающим о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать на водохранилищах, не оборудованных спасательными станциями. Спасатели также напомнили взрослым о необходимости строго следить за детьми и не разрешать им самостоятельно купаться в водоёмах.

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