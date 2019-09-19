ГИЧС: масштабные учения по гражданской защите прошли в Фалештах (ФОТО)

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На этой неделе сотрудниками ГИЧС проводились учения по гражданской защите на территории Фалештского района.

Согласно сценарию, в результате “сильного землетрясения” была “повреждена” инфраструктура района и соседних сёл. В результате были “зафиксированы” перебои с электричеством, утечка токсичных веществ с территории местного предприятия, а также несколько ДТП и пожаров в жилых домах.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям оперативно подготовила и задействовала все группы вмешательства. Так, пожарные “ликвидировали возгорание”, возникшее в результате утечки газа в жилом доме, а также “потушили” загоревшийся в результате дорожного происшествия автомобиль. Спасатели также “эвакуировали” нескольких человек, заблокированных в троллейбусе, а врачи оказали “пострадавшим” первую медицинскую помощь.

В то же время, в результате инсценированного землетрясения уровень реки Прут поднялся на 10 метров, что привело к затоплению ряда населённых пунктов. Сотрудники ГИЧС “извлекли” из воды нескольких пострадавших от сильного наводнения. Также спасателям пришлось “эвакуировать” сотрудников швейной фабрики, где в результате землетрясения обрушилась часть здания.

В учениях приняли участие более 2 000 жителей Фалештского района. Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИЧС каждые 5 лет в различных районах страны.