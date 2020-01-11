ГИЧС: кампания по предотвращению пожаров продолжается

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Кампания по предупреждению пожаров, проводимая в Молдове Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям и Генеральным инспекторатом полиции, продолжается. Сегодня, 11 января, спасатели, пожарные, а также сотрудники полиции посетили районы Чимишлия, Леова, Хынчешты и Кантемир. Эксперты проинструктировали граждан о способах предотвращения пожаров и отравлений угарным газом, выделяемым из печей.

По данным ГИЧС, в кампании задействованы более 140 спасателей и полицейских, которые разделены на 50 смешанных групп. Спасатели обойдут жилые дома, в частности, где живут многодетные семьи, пожилые люди, а также граждане с ограниченными возможностями.

На прошлой неделе пожарным и полицейским удалось рассказать о пожарной безопасности жителям более чем 15 тысяч домохозяйств в 446 населённых пунктах страны.