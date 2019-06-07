ГИЧС: Град и дождь уничтожили сотни гектаров посевов и садов

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В результате обильных осадков, прошедших на всей территории страны в последние дни, многие подвалы, дворы и домохозяйства были подтоплены. В связи с этим спасатели провели работы по откачке воды в Унгенском, Единецком, Рышканском, Новоаненском, Штефан-Водском, Сорокском и Бричанском районах.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате осадков пострадал ряд домохозяйств в девяти населённых пунктах Штефан-Водского района. Так, в результате повышения уровня воды в дренажном канале вблизи села Чобручи частично были затоплены сады 15 частных хозяйств. Для предотвращения риска наводнений вблизи села Сэрата-Рэзешть Леовского района спасатели совместно с представителями местных органов власти провели работы по закладке канала мешками с песком и глиной, чтобы остановить выход воды на пойму.

Кроме этого, проливные дожди разрушили целые участки местных дорог в Сорокском, Каушанском и Флорештском районах. Ливни с градом нанесли ущерб и в сельскохозяйственном секторе. Сотни гектаров сельскохозяйственных культур, садов и виноградников побиты градом в населенных пунктах Нападова, Маркулешты, Александровка, Извоаре, Фрумушика и Гиндешты.

Согласно предварительным данным, дожди повредили посевы и сады во Флорештском районе. Там было уничтожено более 180 га сахарной свеклы, 731 га подсолнечника, 836 га кукурузы и, по меньшей мере, 76 га садов. Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают нанесённый ущерб.