ГИЧС доставит стройматериалы в Бессарабку для ремонта зданий, пострадавших от непогоды (ФОТО, ВИДЕО)

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Начиная с сегодняшнего дня, 11 июля, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям будет осуществлять перевозку строительных материалов в Бессарабку. Материалы были выданы Агентством материальных резервов по указу Правительства РМ. Металлочерепица, пиломатериалы и листы шифера будут доставлены с помощью 9 спецавтомобилей ГИЧС.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, в общей сложности будет перевезено 10 550 листов шифера, более 170 кубометров пиломатериалов и более 81 квадратных метров металлочерепицы. Материалы будут переданы местным органам власти, они предназначены для ремонта инфраструктуры и жилых домов, пострадавших от непогоды на юге страны 3 июля текущего года.

Решение о предоставлении помощи было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ, которое состоялось 9 июля.