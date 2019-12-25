ГИЧС дал старт Рождественскому каравану спасателей и пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

0

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям дал старт Рождественскому каравану. Так, вчера более 20 украшенных гирляндами спецмашин вывели на площадь Великого национального собрания.



Сотни зрителей, пришедших на площадь со своими семьями, приветствовали пожарных аплодисментами. В официальной церемонии открытия мероприятия приняли участие премьер-министр Ион Кику, министр внутренних дел Павел Войку, а также руководство ГИЧС во главе с генерал-майором Михаилом Харабаджиу.

Представили инспектората провели для детей различные конкурсы. Победители получили сладости и подарки, включая огнетушители и детекторы дыма.

На мероприятии с колядками и поздравлениями выступил детский коллектив из села Сенатовка Флорештского района. После окончания торжественной части пришедшие смогли сфотографироваться на фоне красиво украшенных машин, и далее Рождественский караван спасателей отправился с подарками к маленьким пациентам столичного Онкологического института.

Сегодня, 25 декабря, Рождественский караван спасателей отправился вручать подарки детям в различные районы страны.