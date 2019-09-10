Герой дня: житель столицы поймал вора на месте преступления и передал его полицейским (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка арестовали 18-летнего парня, подозреваемого в краже велосипеда, которого на месте преступления задержал житель столицы.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, в воскресенье, 8 сентября, житель дома на улице Богдан Воевод столичного сектора Рышкановка вызвал полицию, сообщив, что поймал молодого человека, который пытался украсть велосипед. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что вор проник в подъезд дома путём свободного доступа и, увидев велосипед, который принадлежит 39-летней женщине, хотел его украсть. Однако парень не довёл дело до конца, так как его на месте преступления поймал житель дома.

Подозреваемого, которым оказался житель Кишинёва, отконвоировали в инспекторат полиции, где он признался в содеянном. Примечательно, что ранее юноша представал перед судом по обвинению в аналогичных преступлениях.

Молодой человек был помещён под арест на 72 часа. Ему грозит штраф в размере 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.