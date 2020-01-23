“Герой дня”: в Оргееве выявили водителя, допустившего сразу 30 нарушений

“Герой дня”: в Оргееве выявили водителя, допустившего сразу 30 нарушений

Высокая скорость, отсутствие водительских прав, езда в нетрезвом виде и более 30 нарушений, допущенных одним водителем и зафиксированных камерами видеонаблюдения. Это лишь некоторые “подвиги” автовладельцев, выявленные сегодня патрульными инспекторами на въезде в Оргеев.

Как отмечает НИП, Оргеев занимает второе место после Кишинева по числу произошедших в прошлом году ДТП: 111. В их результате скончались 12 человек, еще 158 получили травмы различной степени тяжести. Многие водители не контролируют скорость, не учитывают тот факт, что они пересекают населенные пункты, что на пути могут появиться пешеходы, и что на обочинах дорог есть учебные заведения.

Для предупреждения нежелательных последствий НИП проводит мероприятия по выявлению нарушителей. Подобные акции проходит по всей территории страны.

 

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