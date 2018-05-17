“Герой дня”: появилась видеозапись, как патрульный в грубой форме “договаривается” о взятке (ВИДЕО)

Представитель правоохранительных органов потребовал у водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 500 евро для того, чтобы “замять” дело.

Напомним, что сегодня, 17 мая, пресс-служба Национального антикоррупционного центра сообщила о том, что были задержаны трое сотрудников патрульной полиции, которые вымогательством получали от нарушителей крупные взятки, а взамен не давали “хода” делу. В отношении некоторых из жертв так называемые правоохранители применяли фальшивые приборы для измерения уровня содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Судя по видеозаписи, патрульный инспектор угрожает водителю, нарушившему закон, штрафом от 80 до 100 тысяч леев и 5 годами лишения прав. Причём говорит он в очень грубой форме, применяя нецензурную лексику.

Полицейский: Ты же пьяный *****. В какое время ты лёг спать? Водитель: В 01:00. Полицейский: ****** ******. Откуда ты? Водитель: Цынцэрень. Полицейский: Сколько у тебя денег? Гырбу сказал мне, попросил красиво, чтоб я решил вопрос. Водитель: 200 евро. Так нормально? Полицейский: Что с тобой? Даже 300 тебе не помогут! Тебе светит от 80 до 100 тысяч леев штрафа и 5 лет лишения прав. Ты ещё молодой пацан. Ты как думал? Я имею 25% из того, что документирую. Я не замну твоё дело за 300 евро, тогда как государство даёт мне 20 тысяч леев. Ты понимаешь? Вот, возьми калькулятор и посчитай, сколько это 25%. Я не говорю, чтоб ты мне давал мне 20 тысяч, но ***** ты толковый пацан *****. Водитель: У меня есть 200. Полицейский: Не поможет. Водитель: Больше у меня нет на данный момент. Полицейский: Пошёл и отдал их тем, кто сидит в машине, потом принесёшь ещё 3 и *****. Водитель: Ещё 300? Полицейский: Да!